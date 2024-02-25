Немков получил чемпионский пояс из рук Майка Тайсона после победы над бразильцем Каппелоззой

Российский боец, чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков победил бразильца Бруно Каппелоззу на турнире PFL vs Bellator Champs, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Немков выиграл у бывшего чемпиона PFL в тяжелом весе удушающим приемом в середине второго раунда.

За победу россиянин получил символический пояс, который дают за победу чемпиона над чемпионом. Награду Немкову вручил легендарный американский боксер Майк Тайсон. После этого Тайсон сфотографировался с Немковым и его командой, в которую в том числе входит знаменитый российский боец Федор Емельяненко.

Видео награждения опубликовано в Telegram-канале Okko ММА.

Вадим Немков одержал 18-ю победу в профессиональной карьере в ММА.