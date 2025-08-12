Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

12 августа, 23:00

PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис: дата и время начала турнира, кард и где смотреть трансляцию

Турнир PFL World Tournament с главным боем Рабаданов vs. Дэвис пройдет 16 августа в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 9 пройдет в ночь на субботу, 16 августа, в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в спортивном комплексе «Колизей Боджанглс». Начало — около 19.00 по московскому времени.

Время начала боев турнире PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис

Шоу начинается с предварительного карда в 1.30 мск. Поединки главного карда — в 4.00 мск.

Главное событие турнира — финал Гран-при в легком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и британцем Элфи Дэвисом. В соглавном бою — финал Гран-при в женском наилегчайшем весе между американками Дженой Бишоп и Лизой Кармуш.

Кард боев турнира PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис

Главный кард

  • Гаджи Рабаданов (26-4-2) — Элфи Дэвис (18-6-1)

  • Джена Бишоп (8-3) — Лиз Кармуш (24-8)

  • Марсирли Алвес (14-4) — Джастин Ветцелл (12-2)

  • Мадс Бернелл (20-7) — Роберт Уотли (11-3)

Предварительный кард

  • Джулиана Веласкес (13-4) — Катерина Шакалова (9-3)

  • Бьяджо Али Уолш (2-1) — Адриан Гранди (3-1)

  • Сабрина де Соуза (3-0) — Сэрэй Орозко (8-7)

  • Ренат Хавалов (9-0) — Вилсон Ндрегйони (11-4)

  • Кендли Сент-Луис (11-4) — Крис Миксан (6-1)

  • Дэмион Нельсон (8-4) — Исайя Диггс (5-0)

Где смотреть PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис

Трансляция турнира начнется в 01:00 по московскому времени и будет доступна на платформе Okko Sport. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.

Следить за последними новостями PFL World Tournament 9, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Альфи Дэвис
Гаджи Рабаданов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лобов отдаст свой гонорар за бой с Тухуговым тренерам и на благотворительность

PFL объявила о проведении реванша между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости