Турнир PFL World Tournament с главным боем Рабаданов vs. Дэвис пройдет 16 августа в Лас-Вегасе

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 9 пройдет в ночь на субботу, 16 августа, в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в спортивном комплексе «Колизей Боджанглс». Начало — около 19.00 по московскому времени.

Время начала боев турнире PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис

Шоу начинается с предварительного карда в 1.30 мск. Поединки главного карда — в 4.00 мск.

Главное событие турнира — финал Гран-при в легком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и британцем Элфи Дэвисом. В соглавном бою — финал Гран-при в женском наилегчайшем весе между американками Дженой Бишоп и Лизой Кармуш.

Кард боев турнира PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис

Главный кард

Гаджи Рабаданов (26-4-2) — Элфи Дэвис (18-6-1)

Джена Бишоп (8-3) — Лиз Кармуш (24-8)

Марсирли Алвес (14-4) — Джастин Ветцелл (12-2)

Мадс Бернелл (20-7) — Роберт Уотли (11-3)

Предварительный кард

Джулиана Веласкес (13-4) — Катерина Шакалова (9-3)

Бьяджо Али Уолш (2-1) — Адриан Гранди (3-1)

Сабрина де Соуза (3-0) — Сэрэй Орозко (8-7)

Ренат Хавалов (9-0) — Вилсон Ндрегйони (11-4)

Кендли Сент-Луис (11-4) — Крис Миксан (6-1)

Дэмион Нельсон (8-4) — Исайя Диггс (5-0)

Где смотреть PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис

Трансляция турнира начнется в 01:00 по московскому времени и будет доступна на платформе Okko Sport. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.

Следить за последними новостями PFL World Tournament 9, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.