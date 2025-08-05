Лобов отдаст свой гонорар за бой с Тухуговым тренерам и на благотворительность

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов рассказал «СЭ», что настаивал подраться с Зубайрой Тухуговым бесплатно, даже предлагал PFL перевести его гонорар Тухугову — чтобы тот согласился на бой. Гонорар Лобов в итоге получит, но отдаст эти деньги тренерам и на благотворительность.

«Я видел комментарии [Асланбека Бадаева], что я блефую или еще что-то. Сейчас зачитаю, как вообще шло развитие этого боя с Майком Коганом. Сначала я действительно связался с АСА, они мне обратной связи не дали, но потом записали это интервью, где сказали, что Тухугову это неинтересно».

Мне пишет Майк Корган: «Привет, Артем, это Майк из PFL. Я слышал, что ты хочешь драться с Зубой в Дубае 3 октября». Я ему сразу ответил: «Майк, от меня ответ «Да». Он: «О, это было очень быстро. Какие деньги ты бы хотел?» Я ему: «Майк, для меня это не коммерческий бой, я здесь буду драться за свою честь». Он: «Хорошо. Как насчет «50 плюс 50»?» Я ему говорю: «Я хочу «ноль». Присылай мне прямо сейчас контракт с гонораром «ноль», и я его прямо сейчас подпишу». Он мне: «Слушай, «ноль» мы не можем, такого не может быть. Давай, посмотрим, будет ли Тухугов драться, и я вернусь к тебе». Потом он вернулся, и я ему на это ответил: «Дай Тухугову сверху «50 плюс 50», которые ты мне предлагаешь — чтобы он обязательно принял этот бой». Он мне смайлик прислал, просто посмеялся.

Потом он мне ответил: «Они согласились, все нормально, все четко, пришли мне паспорт для контракта. Единственное — они просят, чтобы вес был 75 килограмм». Я ему ответил: «Хоть 85 килограмм, мне безразлично, я на любые условия готов». Потом мне прислали контракт, и я его сразу же подписал. Мне Майк сказал объявить бой, сказал: «Давай-давай, нам этот бой интересен, раскручивай его».

Да, PFL так и так заплатят. Они сказали, что у них так положено — что не может быть бесплатно. Конечно, заплачу всем своим тренерам, они не должны работать бесплатно. И, конечно же, планирую пожертвовать детскому дому. Еще точно не решил, куда именно, но, думаю, в детский дом или на помощь именно детям».

Поединок Лобова и Тухугова состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL.