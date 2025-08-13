Бокс/ММА
13 августа, 16:32

PFL объявила о проведении реванша между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом

Сергей Ярошенко

Российский боец Усман Нурманомедов проведет второй бой против ирландца Пола Хьюза на турнире PFL в Дубае, сообщает пресс-служба промоушена.

Поединок состоится 3 октября.

Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе 2025 года. Тогда россиянин одержал победу решением большинства судей.

На счету 27-летнего Нурмагомедова 19 побед в ММА, ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 28-летнего Хьюза 14 побед и два поражения.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
