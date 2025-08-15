PFL World Tournament 9 Рабаданов vs Дэвис: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию
Турнир PFL World Tournament 9 состоится в ночь на субботу, 16 августа. Предлагаем ознакомиться с афишей мероприятия.
Кард PFL World Tournament 9
Финал Гран-при. Альфи Дэвис (18-6-1) — Гаджи Рабаданов (26-4-2)
Финал Гран-при. Йена Бишоп (8-3) — Лиз Кармуш (24-8)
Финал Гран-при. Марсирли Алвес (14-4) — Джастин Ветцелл (12-2)
Мэдс Барнелл (20-7) — Роберт Уотли (11-3)
Джулиана Веласкес (13-4) — Екатерина Шакалова (9-3)
Бьяджо Али Уолш (2-1) — Адриан Гранди (3-1)
Сабрина де Соуза (3-0) — Сарай Ороско (8-7)
Ренат Хавалов (9-0) — Вилсон Ндрегьони (11-4)
Кендли Сент-Луис (11-4) — Крис Миксан (6-1)
Дамион Нельсон (8-4) — Исаия Диггс (5-0)
В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Результаты боев можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.