PFL World Tournament 9 Рабаданов vs Дэвис: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

В карде PFL World Tournament 9 запланировано три титульных боя

Турнир PFL World Tournament 9 состоится в ночь на субботу, 16 августа. Предлагаем ознакомиться с афишей мероприятия.

Кард PFL World Tournament 9

Финал Гран-при. Альфи Дэвис (18-6-1) — Гаджи Рабаданов (26-4-2)

Финал Гран-при. Йена Бишоп (8-3) — Лиз Кармуш (24-8)

Финал Гран-при. Марсирли Алвес (14-4) — Джастин Ветцелл (12-2)

Мэдс Барнелл (20-7) — Роберт Уотли (11-3)

Джулиана Веласкес (13-4) — Екатерина Шакалова (9-3)

Бьяджо Али Уолш (2-1) — Адриан Гранди (3-1)

Сабрина де Соуза (3-0) — Сарай Ороско (8-7)

Ренат Хавалов (9-0) — Вилсон Ндрегьони (11-4)

Кендли Сент-Луис (11-4) — Крис Миксан (6-1)

Дамион Нельсон (8-4) — Исаия Диггс (5-0)

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Результаты боев можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.