Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

15 августа, 16:15

Гаджи Рабаданов — Альфи Дэвис: время начала боя и где смотреть трансляцию PFL World Tournament 9

Гаджи Рабаданов и Альфи Дэвис встретятся на PFL World Tournament 9
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Гаджи Рабаданов и британец Альфи Дэвис встретятся в главном поединке PFL World Tournament 9 в Шаролтте (США) в субботу, 16 августа. Начало боя — около 7.00 по московскому времени.

Результаты боев PFL World Tournament 9 можно отслеживать в разделе PFL на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Бойцы выступят в финале Гран-при PFL в легком весе. Раджабов в профессиональных ММА одержал 26 побед, потерпел 4 поражения и завершил вничью 1 бой. В рекорде Дэвиса 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Альфи Дэвис
Гаджи Рабаданов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

PFL World Tournament 9 Рабаданов vs Дэвис: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

PFL World Tournament 9 Рабаданов vs Дэвис: трансляция турнира начнется в 1.00 мск 16 августа

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости