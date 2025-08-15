Гаджи Рабаданов и Альфи Дэвис встретятся на PFL World Tournament 9

Россиянин Гаджи Рабаданов и британец Альфи Дэвис встретятся в главном поединке PFL World Tournament 9 в Шаролтте (США) в субботу, 16 августа. Начало боя — около 7.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Бойцы выступят в финале Гран-при PFL в легком весе. Раджабов в профессиональных ММА одержал 26 побед, потерпел 4 поражения и завершил вничью 1 бой. В рекорде Дэвиса 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.