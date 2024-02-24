PFL vs Bellator Champs: началась прямая трансляция турнира чемпионов ПФЛ и Беллатор

Начался совместный турнир PFL и Bellator, который 24 февраля, в субботу, проходит на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В 20:00 по московскому времени стартовали прелимы, бои основного карда начнутся в 23:00.

Следить за боями турнира «PFL против Bellator» можно с помощью видеотрансляции на онлайн-платформе Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера единоборств.

Главным событием вечера станет титульный бой в тяжелом весе между Райаном Бейдером и Ренаном Феррейрой. Вадим Немков — единственный российский участник вечера ММА. Он проведет поединок против бразильца Бруно Капелоццы. Полный кард турнира доступен по ссылке на сайте «СЭ».

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Дебют Немкова в тяжах, бой за право сразиться с Нганну: главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator