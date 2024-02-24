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24 февраля, 09:30

Вадим Немков — Бруно Капелоцца: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя PFL vs Bellator

Бой Немков — Капелоцца на PFL vs Bellator начнется в ночь на 25 февраля после полуночи
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Россиянин Вадим Немков проведет поединок в тяжелом весе с бразильцем и экс-чемпионом PFL Бруно Капелоццей в рамках совместного турнира PFL vs Bellator: Champs в субботу, 24 февраля. Ивент пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на стадионе Kingdom Arena.

Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. Начало — в 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в полночь. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Дебют Немкова в тяжах, бой за право сразиться с Нганну: главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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