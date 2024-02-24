Бой Немков — Капелоцца на PFL vs Bellator начнется в ночь на 25 февраля после полуночи

Россиянин Вадим Немков проведет поединок в тяжелом весе с бразильцем и экс-чемпионом PFL Бруно Капелоццей в рамках совместного турнира PFL vs Bellator: Champs в субботу, 24 февраля. Ивент пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на стадионе Kingdom Arena.

Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. Начало — в 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в полночь. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Дебют Немкова в тяжах, бой за право сразиться с Нганну: главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator