Вадим Немков — Бруно Капелоцца: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя PFL vs Bellator
Бой Немков — Капелоцца на PFL vs Bellator начнется в ночь на 25 февраля после полуночи
Россиянин Вадим Немков проведет поединок в тяжелом весе с бразильцем и экс-чемпионом PFL Бруно Капелоццей в рамках совместного турнира PFL vs Bellator: Champs в субботу, 24 февраля. Ивент пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на стадионе Kingdom Arena.
Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. Начало — в 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в полночь. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.
Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
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