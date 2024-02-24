Россиянин Вадим Немков проводит поединок в тяжелом весе с бразильцем и экс-чемпионом PFL Бруно Капелоццей в рамках совместного турнира PFL vs Bellator: Champs в субботу, 24 февраля. Ивент проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на стадионе Kingdom Arena.

Следить за боями турнира «PFL против Bellator» можно с помощью видеотрансляции на онлайн-платформе Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера единоборств.

Немков выступает в Bellator с 2017 года. Под эгидой организации он выиграл девять поединков, еще один был признан несостоявшимся. В 2020-м Вадим завоевал чемпионский пояс лиги в полутяжелом весе, нокаутировав Райана Бейдера. Россиянин четырежды защитил титул, в последнем бою в июне победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей.

Капелоцца выступает в MMA с 2010 года. Бразилец становился чемпионом Jungle Fight в тяжелой и полутяжелой категориях. В тяжелом весе он также выиграл пояс DFMMA. В 2021 году боец перешел в PFL, в том же году стал победителем Гран-при лиги. В последнем поединке Бруно в апреле нокаутировал Матеуса Шеффела, но затем сдал положительный допинг-тест — результат боя аннулировали, а Каппелоццу дисквалифицировали на девять месяцев.

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Дебют Немкова в тяжах, бой за право сразиться с Нганну: главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator