PFL: финал сезона — трансляция и время начала турнира с боями Гольцова, Магомедкеримова и Мохнаткиной
Финал сезона в Professional Fighters League (PFL) пройдет 25 ноября в Вашингтоне (США). Вечер смешанных единоборств состоится на территории арены «The Anthem». В одном из боев россиянка Марина Мохнаткина подерется с представительницей Бразилии Лариссой Пачеко за пояс чемпионки в женском полулегком весе. Победительница получит один миллион долларов.
Финал сезона PFL начнется примерно после 01.00 по московскому времени 25 ноября. Посмотреть видеотрансляцию турнира можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko.
В со-главном событии вечера ММА российский тяжеловес Денис Гольцов проведет поединок за титул с бразильцем Ренаном Феррейрой. В другом противостоянии за пояс чемпиона в полусреднем весе россиянин Магомед Магомедкеримов подерется с шведом Садибу Си.
Все победители чемпионских поединков финала сезона PFL получат по одному миллиону долларов.
Ранее стало известно, что лига PFL приобрела промоушен Bellator.