В ночь на 25 ноября пройдет финал сезона PFL с боями Гольцова и Мохнаткиной

Финал сезона в Professional Fighters League (PFL) пройдет 25 ноября в Вашингтоне (США). Вечер смешанных единоборств состоится на территории арены «The Anthem». В одном из боев россиянка Марина Мохнаткина подерется с представительницей Бразилии Лариссой Пачеко за пояс чемпионки в женском полулегком весе. Победительница получит один миллион долларов.

Финал сезона PFL начнется примерно после 01.00 по московскому времени 25 ноября. Посмотреть видеотрансляцию турнира можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko.

В со-главном событии вечера ММА российский тяжеловес Денис Гольцов проведет поединок за титул с бразильцем Ренаном Феррейрой. В другом противостоянии за пояс чемпиона в полусреднем весе россиянин Магомед Магомедкеримов подерется с шведом Садибу Си.

Все победители чемпионских поединков финала сезона PFL получат по одному миллиону долларов.

Ранее стало известно, что лига PFL приобрела промоушен Bellator.