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Сегодня, 19:31

Лига PFL приобрела Bellator

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Фото Global Look Press

Лига PFL официально приобрела промоушен Bellator. Об этом сообщает Ариэль Хельвани со ссылкой на пресс-релиз PFL.

«Лига PFL приобрела Bellator. Сделка заключена. Бренд продолжит свое существование, в основном за рубежом, но под управлением PFL», — сообщил Хельвани в соцсетях.

Последний турнир Bellator состоялся в ночь на 18 ноября в Чикаго (США).

В главном событии турнира Bellator 301 украинский боец Ярослав Амосов нокаутом в третьем раунде уступил Джейсону Джексону.

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Источник: PFL 23 ноября объявит о покупке Bellator

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