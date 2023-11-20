Лига PFL приобрела Bellator

Лига PFL официально приобрела промоушен Bellator. Об этом сообщает Ариэль Хельвани со ссылкой на пресс-релиз PFL.

«Лига PFL приобрела Bellator. Сделка заключена. Бренд продолжит свое существование, в основном за рубежом, но под управлением PFL», — сообщил Хельвани в соцсетях.

Последний турнир Bellator состоялся в ночь на 18 ноября в Чикаго (США).

В главном событии турнира Bellator 301 украинский боец Ярослав Амосов нокаутом в третьем раунде уступил Джейсону Джексону.