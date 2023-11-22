Алексеева: «В финале сезона PFL буду болеть за Мохнаткину. Она заслуживает победы над Пачеко»

Российский боец MMA Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от предстоящего поединка россиянки Марины Мохнаткиной и бразильянки Лариссы Пачеко в финале сезона в PFL.

«Буду болеть за Марину в финале сезона PFL. Мы с ней уже очень давно знакомы. Я считаю, что она заслуживает победы над Пачеко. Просто через сколько трудностей она прошла, об этом знают только самые близкие люди, она действительно заслуживает победы», — цитирует Алексееву MMA.Metaratings.

Бой между Мохнаткиной и Пачеко пройдет 25 ноября. Противостояние спортсменок будет проходить в Вашингтоне, США. Бойцы будут сражаться за 1 миллион долларов. Начало — в 06:05 (мск).

Бразильянка является победительницей предыдущего сезона.