PFL финал сезона 2023: время начала и смотреть бои в прямом эфире

Трансляция финала сезона-2023 в PFL начнется в 1.30 мск 25 ноября на Окко Спорт

25 ноября в Вашингтоне (США) состоится финал сезона 2023 в Professional Fighters League (PFL). Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «The Anthem». Мероприятие начнется около 01.00 по московскому времени.

Онлайн-сервис Окко проведет видеотрансляцию турнира финала сезона в PFL в прямом эфире, начиная с 01.30 мск.

На турнире выступят три российских бойца. В соглавном событии вечера бразилец Ренан Феррейра подерется с россиянином Денисом Гольцовым за титул в тяжелой весовой категории. Начало боя — около 06.30 мск.

В другом поединке за пояс в полусреднем весе швед Садибу Си встретится в клетке с россиянином Магомедом Магомедкеримовым. Начало — примерно в 05.30.

В женском противостоянии в полулегком весе представительница России Марина Мохнаткина проведет бой за пояс с бразильянкой Лариссой Пачеко. Начало — около 06.00 мск.

В главном событии мероприятия легковес из США Клей Коллард сойдется в поединке с канадцем Оливье Обин-Мерсье.

Следить за ключевыми событиями турнира PFL можно с помощью матч-центра «СЭ». Напомним, что все победители чемпионских поединков финала сезона PFL получат по 1 миллиону долларов.