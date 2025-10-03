Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз подерутся на турнире PFL Champions Series

Россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз встретятся в титульном поединке на турнире PFL Champions Series. Вечер ММА пройдет в пятницу, 3 октября, на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ). Начало турнира — в 18.30 по московскому времени.

Результаты боя Нурмагомедов — Хьюз и других поединков вечера можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире PFL Champions Series покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Начало главного поединка ожидается в 23.55 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

Нурмагомедов и Хьюз проведут реванш. В первом бою, который состоялся в январе, Усман выиграл решением большинства судей