Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 15:00

PFL 7 (сезон 2024): кард боев и где смотреть трансляцию турнира 3 августа

Турнир PFL 7 2024 пройдет в США 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Денис Гольцов.
Фото Global Look Press

Турнир PFL 7 2024 пройдет в Теннесси, Нэшвилл (США) в субботу, 3 августа. Начало — в 01.00 по московскому времени. В главном бою российский боец Денис Гольцов подерется с Тимоти Джонсоном из США. Также в основном карде россиянин Олег Попов проведет поединок в тяжелом весе против британца Линтона Васселла. Планировалось, соперником Попова станет Валентин Молдавский, но он отказался от участия из-за травмы. В прелимах в октагон выйдет россиянин Сергей Билостенный и американец Тайрелл Форчун. «СЭ» публикует полный кард вечера ММА.

Главный кард PFL 7 2024

Денис Гольцов — Тимоти Джонсон

Дакота Дитчева — Джена Бишоп

Олег Попов — Линтон Васселл

Тайла Сантос — Лиз Кармуш

Предварительный кард PFL 7 2024

Сергей Билостенный — Тайрелл Форчун

Алексей Перганде — Дэниэл Боле

Коди Лоу — Закари Хикс

Серджио Коссио — Дедрек Сандерс

Джалил Уиллис — Энтони Айви

Николас Мек — Кевин Пис

В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

PFL: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцой, новости и статьи

Денис Гольцов
Олег Попов
Сергей Билостенный
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на Олимпиаде
Анжела Бладцева заняла пятое место в прыжках на батуте на Олимпиаде
В Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии через 20 лет
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

PFL 7 (сезон 2024): дата и место турнира с боями Попова, Билостенного и Гольцова
Новости
RSS RSS
Все новости