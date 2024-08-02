PFL 7 (сезон 2024): кард боев и где смотреть трансляцию турнира 3 августа
Турнир PFL 7 2024 пройдет в Теннесси, Нэшвилл (США) в субботу, 3 августа. Начало — в 01.00 по московскому времени. В главном бою российский боец Денис Гольцов подерется с Тимоти Джонсоном из США. Также в основном карде россиянин Олег Попов проведет поединок в тяжелом весе против британца Линтона Васселла. Планировалось, соперником Попова станет Валентин Молдавский, но он отказался от участия из-за травмы. В прелимах в октагон выйдет россиянин Сергей Билостенный и американец Тайрелл Форчун. «СЭ» публикует полный кард вечера ММА.
Главный кард PFL 7 2024
Денис Гольцов — Тимоти Джонсон
Дакота Дитчева — Джена Бишоп
Олег Попов — Линтон Васселл
Тайла Сантос — Лиз Кармуш
Предварительный кард PFL 7 2024
Сергей Билостенный — Тайрелл Форчун
Алексей Перганде — Дэниэл Боле
Коди Лоу — Закари Хикс
Серджио Коссио — Дедрек Сандерс
Джалил Уиллис — Энтони Айви
Николас Мек — Кевин Пис
В России в прямом эфире смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
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