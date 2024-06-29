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PFL 6 (сезон 2024): началась прямая трансляция боев турнира

Брэндан Лохнэйн проведет поединок против Джастина Гонсалеса на турнире PFL 6 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press

На стриминговой платформе «Okko» началась трансляция турнира PFL 6. Чтобы подключиться к эфиру, необходимо иметь платную подписку. Вечер смешанных единоборств проходит на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени.

Главным событием ивента станет бой в полусреднем весе между британским бойцом Брэнданом Лохнэйном и Джастином Гонсалесом из США. В соглавном событии вечера ММА состоится поединок между молдаванином Лукой Поклитом и американским бойцом Логаном Сторли. Также в основном карде в клетку выйдет российский боец Магомед Умалатов и американец Бреннан Уорд.

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Бреннан Уорд
Брэндан Лохнэйн
Лука Поклит
Магомед Умалатов
ММА
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