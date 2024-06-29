Корешков проведет поединок против Ямаучи на турнире PFL 6 29 июня

Россиянин Андрей Корешков проведет поединок в полусреднем весе против японского бойца Гоити Ямаучи в рамках турнира по ММА PFL 6 в ночь на 29 июня.

Вечер ММА пройдет на арене «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе, штат Южная Дакота (США). Начало боя Корешков — Ямаучи ожидается в 03.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за ходом поединка можно на стриминговой платформе «Okko» по платной подписке.

33-летний россиянин в смешанных единоборствах одержал 27 побед и пять поражений. На счету 31-летнего японца — 29 побед и шесть поражений.

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