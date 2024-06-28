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Бадаев заявил, что PFL кажется мертвой организацией

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев раскритиковал лигу PFL за ряд сомнительных решений и неумение вызвать интерес к турнирам.

«Без обид для бойцов PFL, не хочу, чтобы они воспринимали это на свой счет, но сама организация кажется мертвой. Будто там ничего не происходит. Нет поступательного движения. Нет открытости, прозрачности. UFC раскручивает бойцов и преподносит их на блюдечке, а турниры PFL проходят словно за кулисами. Если бы не дрались там наши ребята, мы бы вообще не смотрели эти турниры. Они безликие. Мы смотрим чисто из-за ребят из СНГ, а сама организация словно мертвая. Не понятны задачи. Объединили лиги, а миллион платить в легком весе Александру Шаблию и Усману Нурмагомедову не хотят. Даже это говорит о том, как организация немного жульничает», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Данная организация была основана в 2012 году как World Series of Fighting, а в 2017-м ее перезапустили как Professional Fighters League. Первые соревнования после перезапуска прошли в 2018 году.

В ноябре 2023-го основатель лиги PFL Дон Дэвис объявил о покупке промоушена Bellator при поддержке богатых восточных шейхов, после чего заявил, что объединенный ростер не будет иметь аналогов в мире.

Источник: Metaratings.ru.
ММА
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