Александр Романов и Тимоти Джонсон подерутся на PFL World Tournament 4

Александр Романов (Молдавия) и Тимоти Джонсон (США) проведут бой на турнире PFL World Tournament 4 в ночь на пятницу, 2 мая. Вечер ММА проходит в Орландо (США).

Романову 34 года, на его счету 18 побед и 3 поражения в профессиональных ММА. Рост бойца составляет 187 см, размах рук — 191 см. В ноябре 2024 года представитель Молдавии победил Родриго Насименто.

В рекорде 40-летнего Джонсона 18 побед и 11 поражений. Рост американца составляет 190 см, размах рук — 198 см. В январе боец из США проиграл россиянину Вадиму Немкову.

ММА PFL: Романов — Джонсон

В прямом эфире бой Романов — Джонсон и другие поединки турнира показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат боя Романов — Джонсон и других поединков вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела PFL нашего сайта.