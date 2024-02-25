Ренан Феррейра нокаутировал Бейдера на 22-й секунде главного боя PFL vs Bellator Champs

Чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра победил чемпиона Bellator в тяжелом весе Райана Бейдера в главном поединке турнира PFL vs Bellator Champs, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бразилец нокаутировал американца на 22-й секунде первого раунда.

34-летний Феррейра одержал 13-ю победу в профессиональной карьере в ММА при 3 поражениях.

40-летний Бейдер потерпел 8-е поражение при 31 победе в смешанных единоборствах.