Сегодня, 21:00

Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов: трансляция боя PFL онлайн

Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Кори Андерсон.
Фото Getty Images

Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов встретятся на турнире PFL Champions Series в пятницу, 3 октября. Бой на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ) ориентировочно начнется в 22.50 по московскому времени (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Усман Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Пол Хьюз, Магомед Магомедов&nbsp;&mdash; Серхио Петтис.Усман Нурмагомедов против Хьюза, Магомедов — Петтис. Онлайн-трансляция турнира PFL

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL. Расписание и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке.

ММА PFL: Андерсон — Ягшимурадов

В рекорде Андерсона — 19 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой. Ягшимурадов одержал 25 побед, потерпел семь поражений и завершил один поединок вничью.

В предыдущий раз бойцы встретились 17 апреля 2021 года на турнире Bellator 268, тогда победу техническим нокаутом одержал американец.

Главное событие вечера PFL в Дубае — бой-реванш чемпиона в легком весе, непобежденного россиянина Усмана Нурмагомедова с ирландцем Полом Хьюзом.

Довлетджан Ягшимурадов
Кори Андерсон
