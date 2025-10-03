Магомед Магомедов и Серхио Петтис встретятся на турнире PFL

Россиянин Магомед Магомедов и американец Серхио Петтис проведут бой на турнире PFL Champions Series в пятницу, 3 октября. Поединок на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ) начнется ориентировочно после 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL (рекомендуем подключаться к лайву заранее). Расписание и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире турнир PFL показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке.

ММА PFL: Магомедов — Петтис

В рекорде Магомедова — 21 победа и четыре поражения. Петтис одержал 24 победы и потерпел семь поражений.