Магомед Магомедов — Серхио Петтис: трансляция боя PFL онлайн

Магомед Магомедов и Серхио Петтис встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Магомед Тигр Магомедов.
Фото Global Look Press

Россиянин Магомед Магомедов и американец Серхио Петтис проведут бой на турнире PFL Champions Series в пятницу, 3 октября. Поединок на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ) начнется ориентировочно после 22.00 по московскому времени.

Усман Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Пол Хьюз, Магомед Магомедов&nbsp;&mdash; Серхио Петтис.Усман Нурмагомедов против Хьюза, Магомедов — Петтис. Онлайн-трансляция турнира PFL

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL екомендуем подключаться к лайву заранее). Расписание и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире турнир PFL показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке.

ММА PFL: Магомедов — Петтис

В рекорде Магомедова — 21 победа и четыре поражения. Петтис одержал 24 победы и потерпел семь поражений.

Магомед Магомедов
Серхио Петтис
