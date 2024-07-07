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Боец Калинин: «Многие спрашивают меня о поединке с Мясниковым. Если у него есть такое желание, почему бы нет?»

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Российский кулачный боец, бывший претендент на титул чемпиона Top Dog, Сергей Калинин по прозвищу «Кратос» оценил главный бой турнира RCC Hard в Екатеринбурге.

«Ничего удивительного в победе Валерия Мясникова над Магомедом Магомедовым для меня нет. Не сказать, что получился какой-то супербой. Обычный, стандартный поединок. Многие спрашивают меня о возможном бое с Мясниковым, но я сейчас хочу выступать в весе 94 кг. Если у него есть такое желание, то при хорошем гонораре и хороших раскладах, почему бы и не подраться на RCC Hard», — сказал Калинин Vprognoze.

В субботу, 6 июля, на кулачном турнире RCC Hard 9 в Екатеринбурге в главном бою вечера средневес Валерий Мясников победил единогласным решением судей Магомеда Магомедова.

Источник: Vprognoze.ru
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