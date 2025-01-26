Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 00:49

Хьюз — о поражении от Усмана Нурмагомедова: «Мы обязаны сделать реванш в Белфасте»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Ирландский боец Пол Хьюз прокомментировал поражение в главном поединке PFL Road to Dubai Champions Series 1 против россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Бой сложился, как я и ожидал. Я очень расстроен, мне показалось, что я выиграл бой. Мне стоило поднажать сильнее. Я уверен, что мы подеремся еще, большое уважение к Усману, но мне показалось, что я выиграл. У меня оставался еще бензин, мне стоило отдать все.

Мне казалось, я достаточно хорош, чтобы финишировать Усмана. Я реально думал, что я выиграю сегодня, мое сердце разбито. Мы обязаны сделать реванш в Белфасте, бой обязан пройти в Белфасте. Всем дагестанцам будет оказано гостеприимство в Ирландии с распростертыми объятьями, у нас большое уважение к этому воинственному маленькому народу. Я знаю, что в медиа все обострилось, это ММА, бой стал личным, но между нами только уважение., Я знаю, что в следующий раз я выиграю», — сказал Хьюз после боя.

Нурмагомедов победил решением судей (47-47, 48-46, 48-46) и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб Нурмагомедов и Махачев встретились с Федором Емельяненко в Дубае

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости