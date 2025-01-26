Хабиб Нурмагомедов и Махачев встретились с Федором Емельяненко в Дубае

Экс-чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в социальных сетях с турнира PFL в Дубае.

На фотографии Хабиб стоит вместе с менеджером Ризваном Магомедовым, действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и российским бойцом Федором Емельяненко.

В главном событии турнира PFL Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в бою за титул Bellator в легком весе. В соглавном событии вечера россиянин Вадим Немков удушающим приемом в первом раунде победил Тимоти Джонсона.