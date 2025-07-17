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17 июля 2025, 22:02

Хизриев впервые прокомментировал нападение на него в Махачкале

Боец ММА Тимур Хизриев заявил, что у него нет никаких долгов. Ранее появилась информация, что причиной нападения на Хизриева в Махачкале стал долг в 30 миллионов рублей — 29-летний спортсмен якобы взял эту сумму для покупки автомобиля.

Тимур Хизриев (в&nbsp;центре).В Махачкале расстреляли непобежденного бойца ММА Хизриева. Двое в масках подкараулили его во дворе

«Очень много противоречивой информации появилось вокруг всей этой ситуации, — цитирует ТАСС Хизриева. — Я вообще никогда никому ничего не был должен, и у правоохранительных органов есть все подтверждения моим словам».

Боец подчеркнул, что у него ни с кем не было конфликтов и он не знает, кто на него напал.

В 2024 году Хизриев (18 побед в 18 поединках) стал победителем Гран-при PFL.

Источник: ТАСС
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Тимур Хизриев
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