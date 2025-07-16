Источник: причиной стрельбы в бойца Хизриева стал долг за автомобиль

Боец ММА Тимур Хизриев подвергся вооруженному нападению в Махачкале из-за долговых обязательств, сообщает Mash на спорте.

В ночь с 15 на 16 июля стало известно, что неизвестные открыли стрельбу по 29-летнему спортсмену, когда тот выходил из своего автомобиля. Нападавшие совершили несколько выстрелов из травматического оружия и скрылись на белой «Приоре».

По информации источника, причиной инцидента стал долг Хизриева за «Гелендваген». Боец взял около 30 миллионов рублей на покупку внедорожника и не смог отдать сумму вовремя. Отмечается, что за день до нападения Хизриев виделся с мужчиной по имени Марсель Алиев, которому обещал вернуть вторую часть долга, однако бойцу ММА не удалось убедить собеседника и избежать дальнейшего конфликта.

У спортсмена было обнаружено около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Сообщалось, что он перенес операцию и находится в стабильном состоянии.