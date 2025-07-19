Дакота Дичева — Сумико Инаба: трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 22.30 мск

Британка Дакота Дичева и американка Сумико Инаба проведут поединок на турнире PFL Champions Series Road to Dubai в субботу, 19 июля. Вечер ММА пройдет на «Грандвест-Арене» в Кейптауне (ЮАР). Бой Дичева — Инаба начнется после 22.30 по московскому времени.

В России турниры PFL можно смотреть на онлайн-платформе «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

26-летняя Дакота Дитчева в профессиональной карьере провела 14 поединков (все завершились победой). На счету 34-летней Сумико Инабы в ММА — девять боев, восемь побед и одно поражение.