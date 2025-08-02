Хайбулаев победил Пинедо в финале «Гран-при» PFL

Российский боец Мовлид Хайбулаев победил перуанца Хесус Пинедо в финале «Гран-при» PFL в полулегком дивизионе.

Турнир PFL World Tournament 8 прошел в «Бордуолк Холле» в Атлантик Сити. Бой завершился в пятом раунде удушающим приемом. Победитель получит 500 тысяч долларов.

Для российского бойца это вторая победа в «Гран-при» PFL. Ранее он побеждал в 2021 году.

Теперь у 34-летнего Хайбулаева рекорд в ММА — 22 победы, одна ничья и один поединок без результата. На счету 29-летнего Пинедо — 24 победы и 1 ничья в 32 боях.

ММА PFL: Пинедо — Хайбулаев