4 августа, 23:45

PFL World Tournament Рабаданов — Дэвис: дата и время начала, главный кард боев

Турнир PFL World Tournament с главным боем Рабаданов vs Дэвис пройдет 15 августа в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 9 пройдет в пятницу, 15 августа, в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в спортивном комплексе «Колизей Боджанглс», начало — около 19.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — финал Гран-при в легком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и британцем Элфи Дэвисом, соглавное — финал Гран-при в женском наилегчайшем весе между американками Дженой Бишоп и Лизой Кармуш.

Главный кард PFL World Tournament 9

  • Гаджи Рабаданов (26-4-2) — Элфи Дэвис (18-6-1)

  • Джена Бишоп (8-3) — Лиз Кармуш (24-8)

  • Марсирли Алвес (14-4) — Джастин Ветцелл (12-2)

  • Мадс Бернелл (20-7) — Роберт Уотли (11-3)

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

Гаджи Рабаданов
ММА
