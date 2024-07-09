Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 12:56

Камил Гаджиев — о потенциальном бое Джигана и Емельяненко: «Вот это будет реальный бой»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что поединок между рэпером Джиганом и Александром Емельяненко (28-9) может получиться конкурентным.

— Вот это будет реальный бой. Здесь можно поговорить о шансах. Самое главное здесь — мы даже близко не отдаем себе отчета в том, в какой форме находится Александр Емельяненко. Из хорошего — мы не слышим, что он бухает, что с ним происходят какие-то истории. Значит, он где-то на нормальной полосе, на нормальной волне готовится.

Если будет готов, то бой с Джиганом, у которого есть богатый опыт занятий единоборствами в молодом возрасте, поединки по кикбоксингу и ММА, может получиться. Вот здесь реально есть интрига, на мой взгляд. Я бы такой бой не пропустил. Можно как угодно к этому относиться, но посмотреть это мы точно должны, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В своем последнем бою 26 мая 2023 года Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
1
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» во французский «Брест»
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
СМИ сообщили о письме Орбана лидерам ЕС на фоне визита в Москву
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев: «Если Hardcore закроют, это будет потеря для индустрии»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости