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Камил Гаджиев: «Если Hardcore закроют, это будет потеря для индустрии»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова президента Федерации бокса России Умара Кремлева, который выступает за закрытие поп-MMA лиги Hardcore.

«Умар в принципе по-другому сказать не мог, потому что он за спорт. Он не президент промоутерской организации, не руководитель коалиции промоутеров. Он президент Федерации, а у нее есть задача: отбор сильнейших, участие ребят на международной арене и так далее. Он по-другому сказать не мог и не должен.

С другой стороны, лицензию все-таки дальше запустили, это правильно. Hardcore делает очень много боев, турниров, они востребованы, много ребят дерутся. Это будет потеря для индустрии, если произойдет закрытие, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

На прошедшем турнире, организованном Hardcore, азербайджанский боец Джавид Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После окончания поединка, находясь в ринге, Джавид вступил в конфликт с другим бойцом — Артуром Кулинским. В ходе перепалки Рзаев оскорбил россиянина по национальному признаку и попытался спровоцировать драку.

Бокс
Камил Гаджиев
Умар Кремлев
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