Россиянин Гольцов проиграл Андерсону на турнире PFL в ЮАР

Россиянин Денис Гольцов проиграл американцу Кори Андерсону на турнире PFL Champions Series 2 в ЮАР.

Бой прошел в категории до 120 кг и завершился победой американского бойца техническим нокаутом во втором раунде.

35-летний россиянин прервал свою серию из четырех побед. Для Андерсона это третья победа подряд. Данный бой стал для американца дебютным в тяжелой весовой категории.

В активе 35-летнего представителя США 19 побед при 6 поражениях. На счету Гольцова 9 поражений и 36 побед.