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19 июля 2025, 14:00

Джонни Эблин — Костелло ван Стинис: трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 23.00 мск

Джонни Эблин и Костелло ван Стинис проведут титульный поединок на PFL Champions Series Road to Dubai 19 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Костелло ван Стинис.
Фото Global Look Press

Американский боец Джонни Эблин и голландец Костелло ван Стинис проведут титульный поединок в среднем весе на турнире PFL Champions Series Road to Dubai в субботу, 19 июля. Вечер ММА пройдет на «Грандвест-Арене» в Кейптауне (ЮАР). Начало боя Эблин — Стинис — около 23.00 по московскому времени.

ММА PFL: Эблин — ван Стинис

В России турниры PFL можно смотреть на онлайн-платформе «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

33-летний Джонни Эблин в профессиональной карьере провел 16 поединков (все завершились победами). На счету 32-летнего Костелло Ван Стинис в ММА — 19 боев, 16 побед и три поражения.

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Джонни Эблин
Костелло ван Стинис
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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