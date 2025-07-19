Джонни Эблин — Костелло ван Стинис: трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 23.00 мск

Американский боец Джонни Эблин и голландец Костелло ван Стинис проведут титульный поединок в среднем весе на турнире PFL Champions Series Road to Dubai в субботу, 19 июля. Вечер ММА пройдет на «Грандвест-Арене» в Кейптауне (ЮАР). Начало боя Эблин — Стинис — около 23.00 по московскому времени.

ММА PFL: Эблин — ван Стинис

В России турниры PFL можно смотреть на онлайн-платформе «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

33-летний Джонни Эблин в профессиональной карьере провел 16 поединков (все завершились победами). На счету 32-летнего Костелло Ван Стинис в ММА — 19 боев, 16 побед и три поражения.