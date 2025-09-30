Лобов объяснил снятие с боя против Тухугова

Российский боец Артем Лобов прокомментировал снятие с боя против соотечественника Зубайры Тухугова на PFL Champions Series 3.

По словам Лобова, он получил повреждение на тренировке вечером 29 сентября. В ходе занятия он столкнулся со спарринг-партнером головой, в результате чего у него на лице появилась сечка.

«Мы быстренько закрыли полотенцем, побежали наверх в комнату, чтобы никто не увидел. Думали попытаться, естественно, спасти бой. Связались с PFL. Но когда пришел доктор меня зашивать, он увидел [сечку] и сказал, что вариантов нет, здесь не может быть боя, потому что у меня не просто сечка была, а еще там такой прям как треугольник вылезал. То есть бой спасти никак не получалось.

Я готов был драться, я всегда дерусь, никогда не снимался с боев, то есть выходил драться и с температурой, на антибиотиках, и со сломанными руками, и с порванными связками.

Я хочу извиниться перед всеми фанатами, перед PFL, ну и, конечно же, больше всего хочу извиниться перед моим оппонентом Зубайрой и его командой. Извини, пожалуйста, я знаю, как это неприятно, когда уже неделя боя, а у тебя снимается с боя соперник», — заявил Лобов в соцсетях.

Также боец выразил надежду, что поединок с Тухуговым выйдет организовать позже.

Турнир PFL Champions Series 3 состоится в пятницу, 3 октября. Вечер ММА пройдет на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ).

Возглавит шоу титульный бой-реванш в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.