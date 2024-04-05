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Молдавский: «Не представляю, как драться против Билостенного или Попова»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский тяжеловес Валентин Молдавский после победы над Анте Делией порассуждал на тему возможного боя с Олегом Поповым или Сергеем Билостенным, с которыми он проводит сборы под руководством Федора Емельяненко.

«Надеюсь, этого не произойдет (боя с Билостенным или Поповым — Прим. «СЭ»), — сказал Молдавский «СЭ». — Не хотелось бы, потому что мы вместе тренируемся. Не представляю, как против них драться».

«Насколько огорчает тот факт, что придется встретиться с кем-то из россиян в рамках Гран-при? Максимально неприятно».

На турнире PFL 1, который проходил в ночь на 5 апреля в Сан-Антонио, Молдавский в первом раунде нокаутировал Делию. Попов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Стива Моури, а Билостенный единогласным решением судей победил бывшего бойца UFC Благоя Иванова.

Также в турнире принял участие Денис Гольцов. Россиянин техническим нокаутом победил Линтона Васселла.

Валентин Молдавский
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