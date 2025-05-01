Молдавский боец Александр Романов проведет поединок в тяжелом весе против американца Тимоти Джонсона в 1/4 финала Гран-при PFL World Tournament 4 в ночь на 2 мая. Вечер ММА пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Начнется бой Романов — Джонсон после 4.00 по московскому времени.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ».

ММА PFL: Романов — Джонсон

34-летний Романов в ММА одержал 18 побед и потерпел 3 поражения. На счету 40-летнего Джонсона в смешанных единоборствах 18 побед и 11 поражений.