Карл Уильямс

Российский тяжеловес Олег Попов проведет поединок против американца Карла Уильямса в 1/4 финала Гран-при PFL World Tournament 4 в ночь на 2 мая. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Начало боя Уильямс — Попов — около 3.45 по московскому времени.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ».

33-летний Попов в ММА одержал 19 побед и потерпел 2 поражения. Россиянин дебютировал в PFL в 2024 году. На счету 35-летнего Уильямса в смешанных единоборствах 10 побед и 2 поражения. Американский боец — бывший боец UFC.