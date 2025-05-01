Российские бойцы Валентин Молдавский и Сергей Билостенный проведут поединок в тяжелом весе в рамках 1/4 финала Гран-при PFL World Tournament 4 в ночь на 2 мая. Вечер ММА пройдет на арене «Юниверсал Студиос» в Орландо (штат Флорида, США). Начало боя Молдавский — Билостенный — около 6.00 по московскому времени.

В России новый сезон Гран-при в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ».

ММА PFL: Молдавский — Билостенный

33-летний Молдавский в ММА одержал 13 побед и потерпел 4 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. На счету 29-летнего Билостенного в смешанных единоборствах 13 побед и 3 поражения.