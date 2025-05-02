Олег Попов и Карл Уильямс подерутся на PFL World Tournament 4

Олег Попов (Россия) и Карл Уильямс (Виргинские острова, США) проведут бой на турнире PFL World Tournament 4 в ночь на пятницу, 2 мая. Турнир проходит в Орландо (США). Изначально россиянин должен был драться с Линтоном Васселом, но британец снялся с поединка.

На счету 33-летнего Попова 19 побед и 2 поражения в профессиональных ММА. В ноябре 2024 года он проиграл Денису Гольцову.

Уильямсу 35 лет, в его профессиональном рекорде 10 побед и 2 поражения. В августе 2024 года он уступил Джонате Динизу.

ММА PFL: Попов — Уильямс

В прямом эфире бой Попов — Уильямс и другие поединки турнира покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат боя Попов — Уильямс и других поединков вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела PFL нашего сайта.