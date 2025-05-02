Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

2 мая, 03:10

Олег Попов — Карл Уильямс: трансляция боя PFL World Tournament 4

Олег Попов и Карл Уильямс подерутся на PFL World Tournament 4
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Олег Попов (Россия) и Карл Уильямс (Виргинские острова, США) проведут бой на турнире PFL World Tournament 4 в ночь на пятницу, 2 мая. Турнир проходит в Орландо (США). Изначально россиянин должен был драться с Линтоном Васселом, но британец снялся с поединка.

На счету 33-летнего Попова 19 побед и 2 поражения в профессиональных ММА. В ноябре 2024 года он проиграл Денису Гольцову.

Уильямсу 35 лет, в его профессиональном рекорде 10 побед и 2 поражения. В августе 2024 года он уступил Джонате Динизу.

ММА PFL: Попов — Уильямс

В прямом эфире бой Попов — Уильямс и другие поединки турнира покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат боя Попов — Уильямс и других поединков вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела PFL нашего сайта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Карл Уильямс
Олег Попов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
БПЛА ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Трамп вновь появился на публике с тональным кремом на руке
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

PFL World Tournament 4 Дэвис — Уилкинсон: трансляция боев турнира

Александр Романов — Тимоти Джонсон: трансляция боя PFL World Tournament 4 онлайн

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости