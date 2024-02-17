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Юнусилау: «Хочу пошуметь за рубежом, драться со своими ребятами в АСА не очень интересно»

Алина Савинова
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Чемпион Open FC Магомед Юнусилау заявил о желании выступать в зарубежном промоушене.

«Конечно есть интерес пробиться куда-нибудь зарубеж. В российских лигах, тем более в АСА драться со своими ребятами мне не очень интересно, поэтому хотелось бы куда-нибудь за границу попасть. Время еще есть там пошуметь немножко», — цитирует Юнусилау MMA.Metaratings.ru.

Также он рассказал, что может перейти в полулегкий дивизион.

«Я дрался раньше в 66 кг, но не очень люблю гонять вес и проходить затяжные диеты. Это не мое. Вешу 79-80 кг. Я понимаю, что я маленький, поэтому у меня есть дальнейшие планы подписаться в зарубежную лигу и там выступать уже на категорию ниже. Но для этого мне надо вернуться на прежний уровень, который у меня был до большого перерыва. Пока у меня не та весовая, не те тренировки. Все пока не то, но я к этому иду», — добавил боец.

16 февраля на турнире Open FC 38 в Воронеже Юнусилау одержал победу над Асо Хишоловым. Он является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей и победителем 10 поединков на профессиональном уровне.

Источник: Metaratings.ru
ММА
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