Чемпион ONE Малыхин объявил о завершении карьеры

Российский боец ММА Анатолий Малыхин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 38-летний спортсмен заявил после победы над сенегальцем Умаром Кейном на турнире One Friday Fights 154, который проходил в Бангкоке.

«Я перестал получать удовольствие от этого дела. Мистер Чатри [Чатри Ситиодтонг — глава лиги ONE. — Прим. «СЭ»], спасибо вам за это прекрасное время. Я закончил. Я уеду на Алтай, разводить коров. Я устал проливать кровь. Теперь я земледелец. Толя-земледелец», — сказал Малыхин.

Малыхин является первым чемпионом трех весовых категорий в истории ММА. Он становился обладателем пояса в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Его рекорд в ММА — 15 побед и 1 поражение.

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