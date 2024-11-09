Скаредин — о драке Малыхина и Кейна: «Стычка не выведет Анатолия из равновесия»

Александр Скаредин, менеджер чемпиона ONE в трех весовых категориях Анатолия Малыхина, прокомментировал потасовку своего клиента с сенегальским бойцом Умаром Кейном на битве взглядов перед боем.

36-летний россиянин, пришедший с флагом страны на взвешивание перед боем, показывал сопернику руками различные жесты, пытаясь вывести его из себя. Позже Кейн коснулся живота Малыхина, из-за чего между бойцами завязалась потасовка, которую в итоге остановили организаторы.

«Конечно, эта стычка не выведет Анатолия из равновесия. Думаю, что это действия для привлечения внимания аудитории, потому что Анатолий любой бой воспринимает, как самый главный в своей жизни и не только готовится к нему соответствующим образом, но и старается раскручивать бои. Он действует неагрессивно, неоскорбительно, а с шутками. Умар Кейн много всего наговорил, поэтому при встрече Анатолий ведет себя соответствующим образом», — цитирует Скаредина Vprognoze.ru.

Схватка Малыхина и Кейна состоится 9 ноября на турнире ONE 169 и начнется в 07:50 по московскому времени.