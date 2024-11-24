Немков назвал причину поражения Малыхина от Кейна на турнире ONE 169 в Бангкоке

Российский боец ММА Вадим Немков предположил, с чем связано поражение россиянина Анатолия Малыхина от сенегальца Умара Кейна на турнире ONE FC 169.

«Возможно, Малыхин действительно недооценил Кейна. Быть может, были и другие причины. Но Умару тоже стоит отдать должное: в поединке он не дал заднюю, в первых двух раундах хорошо боролся и забрал их. Вероятно, Толя не ожидал такого от него», — цитирует Немкова RT.

36-летний Малыхин потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс чемпиона One Championship в тяжелом весе. До этого он выиграл 14 поединков в ММА. В активе 32-летнего сенегальца семь побед при одном поражении.