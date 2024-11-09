Малыхин потерпел поражение от Кейна и не смог защитить титул чемпиона ONE в тяжелом весе

Россиянин Анатолий Малыхин проиграл сенегальцу Умару Кейну в титульном поединке в тяжелом весе на турнире ONE 169 в Бангкоке.

Бой длился всю дистанцию и завершился победой Кейна раздельным решением судей.

36-летний Малыхин потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс чемпиона One Championship в тяжелом весе. До этого он выиграл 14 поединков в ММА. В активе 32-летнего сенегальца теперь семь побед при одном поражении.