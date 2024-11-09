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Сегодня, 06:00

Анатолий Малыхин — Умар Кейн: онлайн-трансляция боя One Championship

Анатолий Малыхин встретится с Умаром Кейном на турнире One
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Анатолий Малыхин.
Фото Global Look Press

Россиянин Анатолий Малыхин и сенегалец Умар Кейн встретятся в титульном поединке в тяжелом весе на турнире ONE 169. Событие проходит в Бангкоке (Таиланд).

Малыхину — 36 лет, его рекорд — 14 боев и 14 побед. Россиянин является обладателем поясов чемпиона One Championship в тяжелом, полутяжелом и среднем весе. Кейну — 32 года, его рекорд — 6-1.

В прямом эфире бой Малыхин — Кейн покажет канал и сайт «Матч ТВ». Трансляция турнира One началась в 4.00 по московскому времени. Главное событие ожидается после 8.00 мск.

Результат боя Малыхин — Кейн можно узнать в матч-центре ММА и ленте новостей о лиге One нашего сайта.

Анатолий Малыхин
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