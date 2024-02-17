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Тренер Юнусилау: «Когда у Магомеда случилось горе в семье, он одной ногой стоял в UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Магомед Магомедов, тренер и менеджер чемпиона Open FC Магомеда Юнусилау, прокомментировал выступление своего подопечного на турнире в Воронеже и завоевание чемпионского пояса.

«Для Магомеда это уже третий пояс, если считать два пояса чемпиона мира по любителям. Получилось все, что задумали, но Магомед не был на сто процентов готов к этому бою. Из-за этого я очень сильно переживал так, что 20 лет своей жизни оставил в углу. В подготовке были кое-какие проблемы. Когда он в хорошей форме, у нас договоренность первый раунд чуть-чуть поработать, а второй заканчивать, как он всегда и делает. Трудности были, но главное, что мы выиграли и пояс у нас. Теперь надо его защищать.

Когда в 2019 году он выиграл у бразильца Маркоса Родригеса, у нас были переговоры в UFC. Одной ногой он был уже там. Но потом мне сказали, что еще один бой, и он будет в UFC. Он был им уже интересен, и они хотели его подписать. В этот момент у него случилось горе в семье, из-за чего он на 2,5 года отошел от профессионального спорта», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

В 2019 году в Орехово-Зуеве трое полицейских в штатском избили отца Магомеда Юнусилау. От полученных травм он скончался. В 2021 году Зуевский городской суд приговорил троих оперуполномоченных к семи, восьми и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал по 200 000 рублей моральной компенсации с каждого осужденного.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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