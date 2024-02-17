Президент Open FC Гурьянов: «Подберем Юнусилау соперника с рекордом 17-0»

Президент Open FC Александр Гурьянов поделился дальнейшими планами новоиспеченного чемпиона лиги Магомеда Юнусилау.

«Главный бой был очень конкурентным, но Асо Хишолову не удалось до конца раскрыться, и он вошел в стихию Магомеда Юнусилау и провел этот поединок в борьбе. На мой взгляд, ему стоило искать удачи в стойке. Не уверен, что Иван Данилов готов на данный момент драться с таким соперником, как Магомед Юнусилау. Мы однозначно подберем ему достойный вариант. У нас даже планируется совместный турнир с лигой MFP, где есть достойный парень с рекордом 17-0 (речь идет о Багаме Никабагамаеве. — Прим. «СЭ»). Мы хотим сделать противостояние двух чемпионов Open FC и MFP. Будем идти к этому поединку», — цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

16 февраля на турнире Open FC 38 в Воронеже Юнусилау одержал победу над Асо Хишоловым. Он является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей и победителем 10 поединков на профессиональном уровне.