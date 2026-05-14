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Малыхин и Кейн прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на турнире ONE Friday Fights 154

Павел Лопатко

Российский боец Анатолий Малыхин и его соперник сенегалец Умар Кейн прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире ONE Friday Fights 154 в Бангкоке, сообщает «Матч! Боец».

Вес 38-летнего Малыхина составил 114 килограммов, 34-летнего Кейна — 119 килограммов.

Малыхин и Кейн 15 мая проведут бой за титул чемпиона в тяжелом весе.

Умар Кейн.Соперник русского тяжа Малыхина — выходец из сенегальской борьбы. Там проводят обряды и можно бить по лицу

На счету россиянина в профессиональных ММА 15 поединков, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. У Кейна семь побед и одно поражение в восьми боях.

В ноябре 2024 года на турнире ONE 169 Малыхин проиграл Кейну раздельным решением судей. В этом поединке россиянин не сумел защитить титул.

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Источник: «Матч! Боец»
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Анатолий Малыхин
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