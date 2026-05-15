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Петр Ян — о победе Малыхина над Кейном: «Поздравляю, медведь»

Руслан Минаев

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поздравил Анатолия Малыхина с победой над Умаром Кейном в реванше на турнире One Friday Fights 154, который прошел в Бангкоке.

«Поздравляю, медведь», — написал Ян в соцсети.

Анатолий Малыхин.«Я устал проливать кровь. Буду разводить коров». Малыхин наглухо вырубил Кейна и завершил карьеру

После боя Малыхин объявил о завершении карьеры.

Россиянин является первым чемпионом трех весовых категорий в истории ММА. Он становился обладателем пояса в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Его рекорд в ММА — 15 побед и 1 поражение.

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Анатолий Малыхин
Петр Ян
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